Ford збирається випускати електричні самокати

Вкладати значні кошти у щось нове – справа ризикована, проте щонайменше іміджева. Тож і не дивно, що навтіь Ford тепер займатиметься не лише автомобілями, але й самокатами.

Автовиробник придбав стартап із прокату електричних самокатів Spin і збирається посунути таких конкурентів, як Bird та Lime.

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Є інформація, що Ford сплатив за Spin 40 мільйонів доларів і вже працює на ринках сімох країн.



Ford сплатив за Spin 40 мільйонів доларів​

А до 2020 року компанія збирається відкрити цей сервіс у ста містах по усьому світу.

Чому екс-головний дизайнер Hyundai-Kia Петер Шраєр тепер консультуватиме своїх молодих наступників і як поліція Дубая справляється з першим летючим мотоциклом – дивіться у програмі.