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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ford збирається випускати електричні самокати

      Авто24 8 Читать новость на русском

      Вкладати значні кошти у щось нове – справа ризикована, проте щонайменше іміджева. Тож і не дивно, що навтіь Ford тепер займатиметься не лише автомобілями, але й самокатами.

      Автовиробник придбав стартап із прокату електричних самокатів Spin і збирається посунути таких конкурентів, як Bird та Lime.

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      Є інформація, що Ford сплатив за Spin 40 мільйонів доларів і вже працює на ринках сімох країн.


      Ford сплатив за Spin 40 мільйонів доларів​

      А до 2020 року компанія збирається відкрити цей сервіс у ста містах по усьому світу.

      Чому екс-головний дизайнер Hyundai-Kia Петер Шраєр тепер консультуватиме своїх молодих наступників і як поліція Дубая справляється з першим летючим мотоциклом – дивіться у програмі.

      Теги: Авто24 Авто Ford
      Джерело: 24 канал
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