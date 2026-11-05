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Защита территорий и спасение жизней: Зеленский сказал, что это существенно поможет Украине в войне

София Рожик
Защита территорий и спасение жизней: Зеленский сказал, что это существенно поможет Украине в войне

5 ноября президент предложил международным партнерам присоединиться к совместному производству беспилотников. Украина готова делиться разработанными технологиями для защиты границ и морских пространств.

Согласно выступлению главы государства на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита, современные реалии требуют от каждой страны развития мощных беспилотных систем, передовых технологий и средств радиоэлектронной борьбы.

 
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Применение этих систем выходит далеко за пределы чисто военных действий. Речь идет прежде всего о пограничном контроле, обеспечении безопасности на море, а также о защите территориальных вод и исключительных экономических зон каждого государства.

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