Защита территорий и спасение жизней: Зеленский сказал, что это существенно поможет Украине в войне

5 ноября президент предложил международным партнерам присоединиться к совместному производству беспилотников. Украина готова делиться разработанными технологиями для защиты границ и морских пространств.
Согласно выступлению главы государства на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита, современные реалии требуют от каждой страны развития мощных беспилотных систем, передовых технологий и средств радиоэлектронной борьбы.
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Применение этих систем выходит далеко за пределы чисто военных действий. Речь идет прежде всего о пограничном контроле, обеспечении безопасности на море, а также о защите территориальных вод и исключительных экономических зон каждого государства.
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