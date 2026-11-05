Захист територій та порятунок життів: Зеленський сказав, що суттєво допоможе Україні у війні

Про це йшлося під час виступу глави держави на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту.

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Що сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що сучасні реалії вимагають від кожної країни розбудови потужних безпілотних систем, сильних технологій та радіоелектронної боротьби.

Застосування цих систем виходить далеко за межі суто воєнних дій. Йдеться насамперед про прикордонний контроль, гарантування безпеки на морі, а також захист територіальних вод та виключних економічних зон кожної держави.

Технологічні рішення дають змогу ефективно контролювати складні ландшафти – гірські масиви, ліси та ділянки місцевості, де спостереження традиційними методами ускладнене. Крім того, безпілотники здатні зберігати людські життя під час ліквідації наслідків природних лих.

Дрони поєднують функції моніторингу, прикриття та прямої протидії ворогам і представникам криміналітету. Сучасні засоби радіоелектронної боротьби відіграють у цьому процесі не менш важливу роль.

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В Україні налагодили створення таких систем і володіють потужностями для випуску значно більшої кількості безпілотників, ніж дозволяє наявне фінансування. Наразі триває розбудова спільних виробничих ліній із міжнародними партнерами.

Ми готові ділитися нашим досвідом, нашими технологічними системами, які ми розробили. У нас є формат під назвою Drone Deals. Я запрошую кожну країну, яка прагне більшої безпеки, приєднатися до нас– прозвучало під час звернення.

Партнерам також доступні інші формати взаємної співпраці у сфері високих технологій та оборонного виробництва.