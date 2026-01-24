Москва манипулирует саммитом на Аляске, чтобы заставить Трампа уступить своим требованиям, – ISW

Россия пытается заставить Дональда Трампа отказаться от переговорного процесса по миру в Украине и уступить требованиям Москвы. В частности, она стремится добиться значительных территориальных уступок Киева.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как Россия пытается заставить Трампа уступить своим требованиям?

Аналитики проанализировали заявления российских чиновников перед стартом трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, в частности относительно "формулы Анкориджа" и вывода Сил обороны Украины с Донбасса.

Указанная формула предусматривает передачу России Донецкой и Луганской областей и замораживание текущих линий фронта на других направлениях в Украине.

ISW считает, что Россия пытается манипулировать отсутствием публично доступных соглашений, заключенных в результате саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в августе 2025, представляя мнимые "договоренности" в выгодном для Кремля свете.

Также страна-агрессор использует неоднозначность вокруг саммита, чтобы скрыть то, что именно Россия, а не Украина, препятствует переговорному процессу, сохраняя свои первоначальные военные требования и ультиматумы к НАТО от 2021 года.

Россия, вероятно, пытается убедить Трампа отказаться от усилий США по сотрудничеству с Украиной и Европой, предлагая неоднозначную формулу Анкориджа как способ завершения войны. В общем ISW считает, что информационная кампания Кремля, направленная на партнеров Украины, продолжается.

Москва стремится представить контроль над Донбассом как главный вопрос переговоров, но заявления московских политиков для внутренней аудитории свидетельствуют, что цели России выходят за пределы восточной Украины.

Отмечается, что российский диктатор неоднократно демонстрировал, что его требования являются большими, чем те, содержащиеся в предложенном США 28-пунктном мирном плане и других американо-украинско-европейских планах мира.

Что Россия требует от Украины?