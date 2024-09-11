Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что в осмыслении россиян в отношении Украины ничего не изменится. А Китай и Индия не спешат давить на Кремль, хотя первые сигналы о том, что там ведется серьезное экспертное рассуждение, что активную фазу войны надо завершать, все же есть.

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Процесс поиска формулы мира начат

По словам военного эксперта, процесс поиска формулы выхода из активной фазы войны начался еще в Швейцарии. Затем был ряд визитов европейских дипломатов в Китай, соответствующие заявления канцлера Германии Шольца.

Он же не просто так говорит о том, что может позвонить Путину в разумный момент. Формула мира будет найдена. Мой очень осторожный прогноз, когда это произойдет – весна или лето 2025 года, президент Зеленский говорит, что возможно до конца 2024 года,

– озвучил Черник.

Главную историческую победу Украина уже по факту получила, потому что, со слов Черника, удержала свою государственность.

Автократии бьются за то, чтобы мир выглядел как они хотят

В международных СМИ сообщается, что, осознавая отсутствие хороших перспектив на линии фронта и сталкиваясь с риском уменьшения военной помощи со стороны ряда союзников, Зеленский работает над односторонней "дорожной картой", цель которой – закончить войну осенью 2024 года.

"Это еще и война демократии и тирании, безвозвратно разрушена международная система, жирной точкой стал визит Путина в Монголию. Сейчас стоит вопрос о 5-й международной системе, кто в ней будет управлять. Если расценивать весь мир, как одну политическую единицу, то 70% – это автократии. Они бьются за то, чтобы мир выглядел так, как им хочется. "Площадка" в Украине как раз является тем местом боя, где будет решаться, какой будет эта система. Процесс финализируется", – подытожил Черник.

Важно! В Офисе Президента Украины в конце августа заявили о подготовке плана победы Украины. Он включает 4 направления: наступление на Курщине, стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира, принуждение России к окончанию войны, стабилизация экономики Украины.