О том, что Зеленский представит Байдену план победы, заявил сам президент 27 августа на пресс-конференции. План также должны увидеть Камала Гаррис и Дональд Трамп как кандидаты в президенты. Впоследствии сообщили, что он содержит четыре главных пункта: наступление в Курской области, глобальную безопасность, принуждение России к окончанию войны и стабилизацию украинской экономики.

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Курск как ключ к победе

На "Рамштайне" 6 сентября лидер нашего государства заявил, что война может закончиться уже осенью. Но это зависит от того, насколько сильное давление на агрессора будут оказывать союзники Украины.

Осознавая отсутствие хороших перспектив на линии фронта и сталкиваясь с риском уменьшения военной помощи со стороны некоторых ключевых союзников, президент Украины Владимир Зеленский работает над односторонней дорожной картой, которая имеет целью закончить войну этой осенью, и полагается на международное давление на Россию для достижения мира на условиях, приемлемых для Киева,

– пишут журналисты.

В Италии гарант встретился с делегацией Конгресса США, где говорил о некоторых деталях плана победы.

Главная цель этого плана – конечно, заставить Россию закончить войну. Киев планирует этого достичь благодаря тому, что контролирует часть Курской области, а потому может давить на Кремль.

"Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план также включает экономическую составляющую и предложения по роли, которую Киев должен играть в международной архитектуре безопасности, объяснил Зеленский. Четвертый блок документа подробно описывает меры, которые необходимо принять для прекращения военной агрессии России против Украины", – приводят детали в СМИ.

Второй саммит мира должен пройти до конца года. Туда Украина планирует пригласить и Россию. Организация саммита будет продолжаться параллельно с презентацией плана победы партнерам.

Украина стремится, чтобы как можно больше стран оказали давление на Россию и заставили ее принять мир на условиях, предложенных Киевом. Впрочем, пока не ясно, тождественны ли план победы и документы, которые готовят к саммиту мира.

На Путина будут влиять Китай и Индия

Медийщики обратили внимание, что позиция этих стран пока ближе к России, чем к Украине. Поэтому Киеву придется постараться. К тому же Китай и Бразилия продвигают мирный план по войне в Украине, который выгоден для России.

А у Камалы Харрис пока не подтвердили встречу с Зеленским во время Генассамблеи ООН в США. Предположительно, именно там украинский глава должен был представить кандидатке план победы Украины.