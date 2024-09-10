Украинский лидер хочет предоставить формулу победы Украины американской власти. Это планируется сделать во время заседания Генассамблеи ООН в США.

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В США не подтверждают планы по встрече Харрис и Зеленского

В штабе кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис пока не подтвердили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Зеленский заявлял, что планирует предоставить план победы как Харрис, и ее сопернику Дональду Трампу.

Важно! Владимир Зеленский предостерег, что Украина не вернется к формату Минских договоренностей, назвав их ловушкой для нашего государства. Ведь в результате это приведет к замороженному конфликту, что даст агрессору возможности подготовиться к следующей еще более масштабной войне.

По информации источников журналистов, пока не было объявлено ни о каких планах поездки Харрис на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, как и в предыдущие годы, вероятно, она может провести встречи с международными лидерами в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский, который готовится посетить США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, неоднократно подчеркивал, что Украина представит свой план победы как действующему президенту Джо Байдену, так и кандидатам на пост президента - Дональду Трампу и Камале Харрис.