Український лідер хоче надати формулу перемоги України американській владі. Це планується зробити під час засідання Генасамблеї ООН у США.

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У США не підтверждують плани щодо зустрічі Гарріс та Зеленського

У штабі кандидатки на пост президента США від Демократичної партії Камали Гарріс наразі не підтвердили зустріч із Зеленським. Раніше Зеленський заявляв, що планує надати план перемоги як Гарріс, і її супернику Дональду Трампу.

Важливо! Володимир Зеленський застеріг, що Україна не повернеться до формату Мінських домовленостей, назвавши їх пасткою для нашої держави. Адже у результаті це призведе до замороженого конфлікту, що дасть агресору можливості підготуватися до наступної ще більш масштабної війни.

За інформацією джерел журналістів, поки що не було оголошено про жодні плани поїздки Гарріс на засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Проте, як і в попередні роки, ймовірно, вона може провести зустрічі з міжнародними лідерами у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський, який готується відвідати США для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, неодноразово наголошував, що Україна представить свій план перемоги як чинному президенту Джо Байдену, так і кандидатам на пост президента — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.