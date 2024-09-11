Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що в осмисленні росіян щодо України нічого не зміниться. А Китай та Індія не поспішають тиснути на Кремль, хоча перші сигнали про те, що там ведеться серйозне експертне розмірковування, що активну фазу війни треба завершувати, все ж таки є.

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Процес пошуку формули миру розпочато

Зі слів військового експерта, процес пошуку формули виходу з активної фази війни почався ще у Швейцарії. Потім була низка візитів європейських дипломатів до Китаю, відповідні заяви канцлера Німеччини Шольца.

Він же не просто так говорить про те, що може зателефонувати Путіну в розумний момент. Формула миру буде знайдена. Мій дуже обережний прогноз, коли це станеться – весна чи літо 2025 року, президент Зеленський каже, що можливо до кінця 2024 року,

– озвучив Черник.

Головну історичну перемогу Україна вже по факту здобула, бо, зі слів Черника, втримала свою державність.

Автократії б'ються за те, аби світ виглядав як вони хочуть

В міжнародних ЗМІ повідомляється, що, усвідомлюючи відсутність хороших перспектив на лінії фронту і стикаючись з ризиком зменшення військової допомоги з боку низки союзників, Зеленський працює над односторонньою "дорожньою картою", яка має на меті закінчити війну восени 2024 року.

"Це ще й війна демократії й тиранії, безповоротно зруйнована міжнародна система, жирною крапкою став візит Путіна в Монголію. Наразі стоїть питання 5-ї міжнародної системи, хто в ній буде керувати. Якщо розцінювати увесь світ, як одну політичну одиницю, то 70% – це автократії. Вони б'ються за те, аби світ виглядав так, як їм хочеться. "Майданчик" в Україні як раз є тим бойовищем, де буде вирішуватись, якою буде ця система. Процес фіналізується", – підсумував Черник.

Важливо! В Офісі Президента України наприкінці серпня заявили про підготовку плану перемоги України. Він включає 4 напрямки: наступ на Курщині, стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, примус Росії до закінчення війни, стабілізація економіки України.