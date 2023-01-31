Партнеры Украины не хотят ждать консенсуса

Президент заявил следующее:

"Прекратить российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Не может быть каких-либо табу в поставке оружия для защиты от российского террора. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки, в частности ATACMS, и другого подобного оружия. Потому что это необходимо для защиты жизни".

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Опыт показывает, что табу (к сожалению, существующие) на поставку Украине оружия последовательно преодолеваются. Так было с HIMERS, Patriot, Leopard. Так будет и с ATACMS. Но происходит это всегда с потерей времени, необходимого для достижения консенсуса всех наших западных партнеров, в том числе и наиболее осторожных.

Такие друзья Украины, как Борис Джонсон и Анджей Дуда, раздраженные подобной медлительностью, не раз высказывали мнение о возможности и необходимости формирования в ряде случаев формирования Coalition of the willing (коалиции желающих – 24 Канал), группы стран, готовых действовать более решительно.

Представляется, что именно такой момент истины сейчас настал. Продолжающаяся на глазах всего мира трагедия украинских городов не позволяет больше ждать процедуры формального одобрения всеми странами НАТО поставки Украине ATACMS и другого подобного оружия.

Формула для сохранения жизней

Мне видится решение гуманитарной задачи спасения десятков тысяч украинских и российских жизней следующим образом: наши самые надежные и последовательные союзники Великобритания и Польша образуют Сoalition of the willing и немедленно передают Украине:

Великобритания – крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;

Польша – самолеты Миг-29 (с узлами крепления для этих ракет).

Украина объявляет о наличии у нее такого оружия (дальность огневого воздействия до 1 000 километров) и предупреждает, что в случае продолжения ракетных обстрелов украинских городов ВСУ нанесут ответный удар по российской территории. Под удар попадет целый ряд объектов двойного назначения энергетической и логистической инфраструктуры в Москве.

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Украина не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта. Напротив, она призывает и принуждает Россию к деэскалации конфликта – прекращению террористических ударов по украинским городам.

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Своим предупреждением Украина приносит перспективу реальной войны в те самые, по излюбленному выражению военной преступницы Симоньян, "московские гостиные", где и решаются вопросы войны и мира.

Эти "гостиные" каждое утро по 60 минут вместе с другой военной преступницей Скабеевой с восторгом визжат, смакуя очередные взрывы украинских домов и гибель их жителей.

Этим "гостиным" совершенно наплевать на смерти десятков или уже сотен тысяч социально чуждых им "мобиков", набранных в огромной стране за пределами московской кольцевой автомобильной дороги.

Но теперь им предстоит пройти последний и самый главный тест на лояльность к своему сумасшедшему фюреру. Готовы ли они подышать вместе со своими детьми в своих уютных московских гостиных двойного назначения только ради того, чтобы престарелый извращенец мог еще некоторое время продолжать получать садистское удовольствие от убийств украинцев в их домах?

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Он (Владимир Путин – 24 Канал) пришел к власти в России, взорвав пять русских домов вместе с их жителями. Сколько же он их взорвет, когда пойдет и отдаст при этом приказ о продолжении разрушения инфраструктуры украинских городов, несмотря на предупреждение Украины?

И самое главное – позволят ли ему это сделать обитатели уютных "гостиных", а некоторые из них и уютных кабинетов на Фрунзенской набережной?