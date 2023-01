Партнери України не хочуть чекати консенсусу

Президент заявив таке:

"Припинити російський терор можна було б, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб терористи не мали відчуття безкарності. Не може бути будь-яких табу у постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили ці життєво необхідні поставки, зокрема ATACMS, та іншої зброї. Тому що це потрібне для захисту життя".

До теми Чому світ проігнорував бідкання та погрози Росії через танки для ЗСУ

Досвід показує, що табу (на жаль, чинні) на постачання Україні зброї послідовно долаються. Так було з HIMERS, Patriot, Leopard. Так буде і з ATACMS. Але відбувається це завжди з втратою часу, який необхідний для досягнення консенсусу всіх наших західних партнерів, зокрема й найобережніших.

Такі друзі України, як Борис Джонсон та Анджей Дуда, роздратовані такою повільністю, неодноразово висловлювали думку про можливість і необхідність формування "Coalition of the willing" (коаліції охочих – 24 Канал), групи країн, готових діяти рішучіше.

Видається, що саме такий момент істини зараз настав. Трагедія українських міст, що триває на очах усього світу, не дозволяє більше чекати на процедури формального схвалення всіма країнами НАТО постачання Україні ATACMS та іншої зброї.

Формула для збереження життів

Я бачу вирішення гуманітарного завдання порятунку десятків тисяч українських та російських життів наступним чином: наші найнадійніші та найпослідовніші союзники Велика Британія та Польща утворюють Сoalition of the willing і негайно передають Україні:

Велика Британія – крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow;

Польща – літаки Міг-29 (з вузлами кріплення для цих ракет).

Україна оголошує про наявність у неї такої зброї (дальність вогневого впливу до 1 000 кілометрів) і попереджає, що у разі продовження ракетних обстрілів українських міст ЗСУ завдадуть удару у відповідь по російській території. Під удар потрапить низка об'єктів подвійного призначення енергетичної та логістичної інфраструктури в Москві.

Важливо Війна буде тривати дуже довго, якщо негайно не змінити один фактор

Україна не зацікавлена у подальшій ескалації конфлікту. Навпаки, вона закликає і примушує Росію до деескалації конфлікту – припинення терористичних ударів по українських містах.

Росіяни будуть вибирати, чи хочуть вони померти від ракети

Своїм попередженням Україна приносить перспективу реальної війни в ті самі, за улюбленим виразом військової злочинниці Сімоньян, "московські вітальні", де й вирішуються питання війни та миру.

Ці "вітальні" щоранку по 60 хвилин разом з іншою військовою злочинницею Скабєєвою із захопленням верещать, смакуючи чергові вибухи українських будинків та загибель їхніх мешканців.

Цим "вітальням" наплювати на смерті десятків або вже сотень тисяч соціально чужих їм "мобіків", набраних у величезній країні за межами московської кільцевої автомобільної дороги.

Але тепер вони пройдуть останній і найголовніший тест на лояльність до свого божевільного фюрера. Чи готові вони подихати разом зі своїми дітьми у своїх затишних московських вітальнях подвійного призначення лише заради того, щоб старий збоченець міг ще деякий час продовжувати отримувати садистське задоволення від вбивств українців у їхніх будинках?

Цікаво ЄС завдав нового та неочікуваного удару по Росії

Він (Владімір Путін – 24 Канал) прийшов до влади в Росії, підірвавши 5 російських будинків разом із їхніми жителями. Скільки ж він їх підірве, коли піде й віддасть при цьому наказ про продовження руйнування інфраструктури українських міст, попри попередження України?

І найголовніше – чи дозволять йому це зробити мешканці затишних "віталень", а деякі з них і затишних кабінетів на набережній Фрунзе?