Формула Штайнмайера: нужно ли проводить местные выборы

Какой ситуация была в начале обсуждения проблематики реализации содержания минских договоренностей, такой она остается и на сегодняшний день. Можно говорить отдельно о правовой, политической, безопасной составляющих, но сегодня имеем результат момента передачи власти от одного политического руководства к другому.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

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Экс-представитель рассказал, что в эту щель передачи власти врезались трактовки Кремля и они запустили со старым содержанием новую дискуссию в Украине. Всеми сторонами признано, что выборы будут проводиться исключительно по закону Украины, но проводить их невозможно.

Потому что при таких условиях международные организации да и украинское законодательство не могут признать выборы ни конституционными, ни законными, ни легитимными. Поэтому здесь больше проблем, чем ответов,

– объяснил Роман Бессмертный.

"С моей точки зрения эти ультимативные заявления Кремля, а нынешняя ситуация порождена именно такими заявлениями, вызвали такую волну дискуссий и трактовок. Если бы не поспешные решения на этапе подготовки к встрече нормандской четверки и объявленные позиции отдельных руководителей украинской власти, то можно было бы сказать, что нынешнее руководство унаследовало позицию Украины, связанную с процедурой безопасной и политической стабилизации на оккупированном Донбассе", – добавил Бессмертный.

Коротко о формуле Штайнмайера

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил такую модель:

Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

проходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы более выгодна российской стороне.



Путин несмотря на переговоры и дальше будет продолжать войну / Инфографика 24 канала