Формула Штайнмайєра: чи потрібно проводити місцеві вибори

Якою ситуація була на початку обговорення проблематики реалізації змісту мінських домовленостей, такою вона залишається й на сьогоднішній день. Можна говорити окремо про правову, політичну, безпекову складову, але сьогодні маємо результат моменту передачі влади від одного політичного керівництва до іншого.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив експредставник України в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

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Експредставник розповів, що в оцю щілину передачі влади врізалися трактування Кремля й вони запустили із старим змістом нову дискусію в Україні. Всіма сторонами визнано, що вибори будуть проводитися виключно за законом України, але проводити їх неможливо.

Тому що за таких умов міжнародні організації та й українське законодавство не може визнанати вибори ні конституційними, ні законними, ні легітимними. Тому тут більше проблем, аніж відповідей,

– пояснив Роман Безсмертний.

"З моєї точки зору оці ультимативні заяви Кремля, а нинішня ситуація породжена саме такими заявами, спричинили таку хвилю дискусій та трактувань. Якби не поспішні рішення на етапі підготовки до зустрічі нормандської четвірки й оголошені позиції окремих очільників української влади. То можна було б сказати, що нинішнє керівництво успадкувало позицію України пов’язану з процедурою безпекової та політичної стабілізації на окупованому Донбасі", – додав Безсмертний.

Коротко про формулу Штайнмаєра

Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.



Путін попри переговори і далі продовжуватиме війну / Інфографіка 24 каналу