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      Формула Штайнмайєра: чи потрібно проводити місцеві вибори

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      Якою ситуація була на початку обговорення проблематики реалізації змісту мінських домовленостей, такою вона залишається й на сьогоднішній день. Можна говорити окремо про правову, політичну, безпекову складову, але сьогодні маємо результат моменту передачі влади від одного політичного керівництва до іншого.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив експредставник України в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

      Читайте також: Пристайко: Україна погодилась на формулу Штайнмайєра – що це означає

      Експредставник розповів, що в оцю щілину передачі влади врізалися трактування Кремля й вони запустили із старим змістом нову дискусію в Україні. Всіма сторонами визнано, що вибори будуть проводитися виключно за законом України, але проводити їх неможливо.

      Тому що за таких умов міжнародні організації та й українське законодавство не може визнанати вибори ні конституційними, ні законними, ні легітимними. Тому тут більше проблем, аніж відповідей,
      – пояснив Роман Безсмертний.

      "З моєї точки зору оці ультимативні заяви Кремля, а нинішня ситуація породжена саме такими заявами, спричинили таку хвилю дискусій та трактувань. Якби не поспішні рішення на етапі підготовки до зустрічі нормандської четвірки й оголошені позиції окремих очільників української влади. То можна було б сказати, що нинішнє керівництво успадкувало позицію України пов’язану з процедурою безпекової та політичної стабілізації на окупованому Донбасі", – додав Безсмертний.

      Коротко про формулу Штайнмаєра

      Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

      Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

      • Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      • відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      • реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      війна на донбасі
      Путін попри переговори і далі продовжуватиме війну / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Мінські домовленості Війна на Донбасі Новини України Новини політики Нормандський формат Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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