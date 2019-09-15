Формула Штайнмайера заработает, если Россия выведет свои войска с Донбасса, – Волкер

Говорится о том, что так называемая "формула Штайнмайера" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе предполагает проведение местных выборов. Однако ни Франция, ни Германия, которые являются участниками переговоров в нормандском формате, не считают возможными такие выборы, пока отдельные территории Донецкой и Луганской областей контролируют россияне.

Чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, применив формулу Штайнмайера, нужно, чтобы Россия вывела свои войска с Донбасса. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет ТСН.

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Волкер сказал: "Я часто общаюсь с моими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы".

Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными,

– подчеркнул Волкер.

Ведь первоочередной задачей является обеспечение безопасности в регионе. И только после этого можно проводить выборы или осуществлять иные политические шаги, которых требуют минские договоренности.

Что это за формула Штайнмаера? Это определенная последовательность действий, с помощью которой якобы можно урегулировать конфликт на Донбассе. Говорится об алгоритме, который предложил бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году. Согласно его формуле, стороны конфликта одновременно и параллельно должны выполнять политические пункты и пункты по безопасности договоренностей.



К примеру, сначала следует ввести закон о выборах, потом развести войска и провести выборы. А после их признания ОБСЕ Донбассу должны предоставить особый статус. И только потом предусмотрен полный вывод незаконных вооруженных формирований из оккупированных регионов и возвращение Украине контроля над границей.

О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней много говорят в последнее время – читайте и смотрите в материале 24 канала.

Тем временем, Россия, как и раньше, делает вид, что ее нет на Донбассе и что она не отвечает за события в Украине. И даже больше – требует у украинской власти, чтобы та вела переговоры с "республиками".