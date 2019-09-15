Формула Штайнмайєра запрацює, якщо Росія виведе свої війська з Донбасу, – Волкер

Мовиться про те, що так звана "формула Штайнмаєра" у питання врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає проведення місцевих виборів. Однак, ані Франція, ані Німеччина, які є учасниками переговорів у нормандському форматі, не вважають за можливі такі вибори, поки окремі території Донецької та Луганської областей контролюють росіяни.

Щоб врегулювати конфлікт на Донбасі, застосувавши формулу Штайнмайєра, потрібно, щоб Росія вивела свої війська з Донбасу. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, пише ТСН.

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Волкер сказав: "Я часто спілкуюся з моїми французькими та німецькими колегами й знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів у середовищі, яке досі контролюють російські сили".

Я не бачу сценарію, що Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими,

– наголосив Волкер.

Адже першочерговим завданням є гарантування безпеки в регіоні. І тільки після цього можна проводити вибори чи здійснювати інші політичні кроки, яких вимагають мінські домовленості.

Що це за формула Штайнмаєра? Це певна послідовність дій, за допомогою якої начебто можна врегулювати конфлікт на Донбасі. Мовиться про алгоритм, який запропонував колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у 2015 році. Згідно з його формулою, сторони конфлікту водночас та паралельно повинні виконувати політичні й безпекові пункти домовленостей.



Приміром, спочатку слід запровадити закон про вибори, потім розвести війська і провести вибори. А після їх визнання ОБСЄ Донбасу мають надати особливий статус. І лише потім передбачене повне виведення незаконних збройних формувань з окупованих регіонів і повернення Україні контролю над кордоном.

Про що мовиться у так званій формулі Штайнмайєра та чому про неї багато говорять останнім часом – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.

Тим часом Росія, які раніше, вдає, що її немає на Донбасі та що вона не відповідає за події в Україні. Ще ж і надто – вимагає в української влади, щоб та вела перемовини з "республіками".