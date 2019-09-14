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      Росія погрожуватиме перекрити транзит газу через Україну, але це дедалі менше означає, – Волкер

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / ideologs.com

      Значимість тиску Росії на Україну в переговорах щодо продовження транзиту газу через українську територію шляхом погроз перекрити цей транзит знижується.

      Таку заяву зробив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в кулуарах форуму YES 2019 у Києві.

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      "Говорячи про газовий транзит, важливо – це те, що Україна не купує більше газ безпосередньо в Росії. Тому вона може показувати сильнішу позицію", – сказав Волкер.

      Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою погрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах. Але я гадаю, що ця загроза дедалі менше означає,
      – додав представник США.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?

      Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

      Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року, заявляв президент Володимир Зеленський. А Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

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      В Росії сказали, що готові провести тристоронні переговори з Україною та Єврокомісією щодо газу в першій половині вересня. Проте половина вересня вже минула, але переговорів не було і немає навіть точної їхньої дати.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Курт Волкер Україна – Росія Новини США Форум YES 2019 у Києві Газ Енергетика
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