Росія погрожуватиме перекрити транзит газу через Україну, але це дедалі менше означає, – Волкер

Значимість тиску Росії на Україну в переговорах щодо продовження транзиту газу через українську територію шляхом погроз перекрити цей транзит знижується.

Таку заяву зробив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в кулуарах форуму YES 2019 у Києві.

Читайте також: Гончарук пояснив, чому Росія не маніпулюватиме газовим питанням

"Говорячи про газовий транзит, важливо – це те, що Україна не купує більше газ безпосередньо в Росії. Тому вона може показувати сильнішу позицію", – сказав Волкер.

Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою погрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах. Але я гадаю, що ця загроза дедалі менше означає,

– додав представник США.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?

Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року, заявляв президент Володимир Зеленський. А Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

Читайте також: Верховний суд Європи ухвалив рішення, яке не дозволить Росії припинити транзит газу Україною

В Росії сказали, що готові провести тристоронні переговори з Україною та Єврокомісією щодо газу в першій половині вересня. Проте половина вересня вже минула, але переговорів не було і немає навіть точної їхньої дати.