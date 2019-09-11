Ми підготувались, – Гончарук пояснив, чому Росія не маніпулюватиме газовим питанням

Росія не зможе тиснути на Україну через питання транзиту газу. Україна підготувалась до тристоронніх газових переговорів з нею та Євросоюзом.

Давати перші оцінки ситуації можна буде вже наступного тижня, про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 11 вересня.

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Він наголосив, що газотранспортна система підготовлена «на повну». Це допоможе українській стороні бути мінімально вразливими до будь-яких спроб натиснути під час переговорів.

Ми досить впевнено себе почуваємо і я думаю, що вже наступного тижня я прокоментую більше, тому що як мінімум перший раунд переговорів почнеться,

– повідомив Гончарук.

Зазначимо, "Нафтогаз" накопичив у підземних газосховищах понад 19 мільярдів кубометрів газу, що стало рекордом за попередні 7 років. Гончарук пояснював, що Україні такі великі запаси блакитного палива потрібні для того, аби впевнено почуватися при газових переговорах з Росією.

Що відомо про контракт між Україною та Росією про транзит газу?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, тому вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.



З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.



Однак Росія наразі ніяк не демонструє того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського"Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.