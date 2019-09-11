Мы подготовились, – Гончарук объяснил, почему Россия не будет манипулировать газовым вопросом

Россия не сможет давить на Украину из-за вопроса транзита газа. Украина подготовилась к трехсторонним газовым переговорам с ней и Евросоюзом.

Давать первые оценки ситуации можно будет уже на следующей неделе, об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 11 сентября.

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Он отметил, что газотранспортная система подготовлена "на полную". Это поможет украинской стороне быть минимально уязвимыми к любым попыткам надавить во время переговоров.

Мы достаточно уверенно себя чувствуем и я думаю, что уже на следующей неделе я прокомментирую больше, потому что как минимум первый раунд переговоров начнется,

– сообщил Гончарук.

Отметим, "Нафтогаз" накопил в подземных газохранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что стало рекордом за предыдущие 7 лет. Гончарук объяснял, что Украине такие большие запасы голубого топлива нужны для того, чтобы уверенно чувствовать себя при газовых переговорах с Россией.

Что известно про контракт между Украиной и Россией на транзит газа?Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение.



С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.



Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.