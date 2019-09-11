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      Мы подготовились, – Гончарук объяснил, почему Россия не будет манипулировать газовым вопросом

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      Россия не сможет давить на Украину во время переговоров о транзите, – премьер
      Россия не сможет давить на Украину во время переговоров о транзите, – премьер / president.gov.ua

      Россия не сможет давить на Украину из-за вопроса транзита газа. Украина подготовилась к трехсторонним газовым переговорам с ней и Евросоюзом.

      Давать первые оценки ситуации можно будет уже на следующей неделе, об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 11 сентября.

      Это интересно: Газовые переговоры между Украиной и Россией: в Москве анонсировали прогресс

      Он отметил, что газотранспортная система подготовлена "на полную". Это поможет украинской стороне быть минимально уязвимыми к любым попыткам надавить во время переговоров.

      Мы достаточно уверенно себя чувствуем и я думаю, что уже на следующей неделе я прокомментирую больше, потому что как минимум первый раунд переговоров начнется,
      – сообщил Гончарук.

      Отметим, "Нафтогаз" накопил в подземных газохранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что стало рекордом за предыдущие 7 лет. Гончарук объяснял, что Украине такие большие запасы голубого топлива нужны для того, чтобы уверенно чувствовать себя при газовых переговорах с Россией.

      Что известно про контракт между Украиной и Россией на транзит газа?Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение.

      С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

      Однако Россия пока никак не демонстрирует того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газ Алексей Гончарук
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