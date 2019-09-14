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      Россия будет угрожать перекрыть транзит газа через Украину, но это все меньше значит, – Уолкер

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / ideologs.com

      Значимость давления России на Украину в переговорах о продлении транзита газа через украинскую территорию путем угроз перекрыть этот транзит снижается.

      Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в кулуарах форума YES 2019 в Киеве.

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      "Говоря о газовом транзите, важно – это то, что Украина не покупает больше газ непосредственно в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию", – сказал Волкер.

      Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах. Но я думаю, что эта угроза все меньше имеет значения,
      – добавил представитель США.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?

      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.

      Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года, заявлял президент Владимир Зеленский. А премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

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      В России сказали, что готовы провести трехсторонние переговоры с Украиной и Еврокомиссией по газу в первой половине сентября. Однако половина сентября уже прошла, а переговоров не было и нет даже точной их даты.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Украины Новости США Новости политики Украина – Россия Форум YES 2019 в Киеве Курт Волкер Газ Энергетика
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