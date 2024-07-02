Россияне решили строить малые ракетные корабли с усиленной защитой машинного отделения, ведь украинские дроны камикадзе поражают именно его во время ударов по вражеским кораблям. Однако по мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, которое он высказал 24 Каналу, любой "хитрости" россиян Украина найдет противодействие.

Читайте также Заводы не успевают за потерями: The Telegraph рассказало о "развале" флота России

Есть способы противодействия

Одним из самых эффективных способов поражения является тандемный боеприпас.

Какая бы броня не была у корабля, тандемный боеприпас сначала проламывает стенку брони, а потом в это отверстие заходит взрывчатка. Так же работает бетонобойная ракета Taurus,

– объяснил военный эксперт.

Как только появятся российские шлюпки с усиленной защитой машинного отделения, то сразу украинские специалисты поставят тандемные боеприпасы на Magura V5 или SeaBaby.

ГУР и СБУ, по мнению полковника ВСУ в запасе, найдут механизмы обезвреживания этих шлюпок, чтобы добраться до боевой или ходовой части российского корабля.

Однако есть способ, который не позволит россиянам изготавливать такие суда.

Это нанесение ударов по металлургическим комбинатам, которые изготавливают броню для них. В частности, Новолипецкий металлургический комбинат попал 30 июня под атаку.

Именно этим сейчас занимаются украинские спецслужбы,

– отметил Роман Свитан.

Обратите внимание, что в издании Defense Express считают, что российские корабли с защитой, в частности, машинного отделения, уменьшат свою маневренность в открытом море.