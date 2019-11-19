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      Формулу Штайнмайера можно будет имплементировать еще не скоро, – посол Германии

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      Анка Фельдгузен считает, что выборы на Донбассе состоятся не скоро / investigator.org.ua

      Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что формулу Штайнмайера можно будет имплементировать, когда стороны конфликта на Донбассе смогут организовать и провести там выборы. А это, по ее мнению, произойдет не скоро.

      О том, что до выборов на оккупированных территориях еще далеко и до этого нужно сделать и другие шаги, Фельдгузен сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

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      Она также отметила, что причиной негативной реакции общества на формулу Штайнмайера является плохая информированность об обстоятельствах возникновения договоренности.

      В Минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а формула Штайнмайера была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую,
      – отметила дипломат.

      Фельдгузен также добавила, что формула никогда не предусматривала изменение порядка Минских соглашений.

      Что такое формула Штайнмайера?
      Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      Соответствующий документ Украина подписала 1 октября в Минске.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам Зеленского, выборы должны происходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера
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