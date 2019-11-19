Формулу Штайнмайера можно будет имплементировать еще не скоро, – посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что формулу Штайнмайера можно будет имплементировать, когда стороны конфликта на Донбассе смогут организовать и провести там выборы. А это, по ее мнению, произойдет не скоро.

О том, что до выборов на оккупированных территориях еще далеко и до этого нужно сделать и другие шаги, Фельдгузен сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте также: Путин хочет, чтобы Украина договаривалась об особом статусе Донбасса с оккупантами

Она также отметила, что причиной негативной реакции общества на формулу Штайнмайера является плохая информированность об обстоятельствах возникновения договоренности.

В Минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а формула Штайнмайера была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую,

– отметила дипломат.

Фельдгузен также добавила, что формула никогда не предусматривала изменение порядка Минских соглашений.

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.



Соответствующий документ Украина подписала 1 октября в Минске.

Формула Штайнмайера предусматривает:

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

• По словам Зеленского, выборы должны происходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.