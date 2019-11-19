Формулу Штайнмаєра можна буде імплементувати ще не скоро, – послиня Німеччини

Послиня Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що формулу Штайнмаєра можна буде імплементувати, коли сторони конфлікту на Донбасі зможуть організувати та провести там вибори. А це, на її думку, відбудеться не скоро.

До про те, що виборів на окупованих територіях ще далеко і до цього потрібно зробити й інші кроки, Фельдгузен повідомила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Вона також зазначила, що причиною негативної реакції суспільства на формулу Штайнмаєра є погана проінформованість про обставини виникнення домовленості.

У Мінських домовленостях є багато пунктів, як амністія, вибори або закон про особливий статус, а формула Штайнмаєра була спробою запропонувати зробити менші кроки, тобто визначити, що має статися у першу чергу, а що в другу,

– зазначила дипломатка.

Фельдгузен також додала, що формула ніколи не передбачала змінення порядку Мінських угод.

Що таке формула Штайнмаєра? Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.



Відповідний документ Україна підписала 1 жовтня у Мінську.

Формула Штайнмаєра передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За слова Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.