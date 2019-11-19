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      Формулу Штайнмаєра можна буде імплементувати ще не скоро, – послиня Німеччини

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      Анка Фельдгузен вважає, що вибори на Донбасі відбудуться не скоро / investigator.org.ua

      Послиня Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що формулу Штайнмаєра можна буде імплементувати, коли сторони конфлікту на Донбасі зможуть організувати та провести там вибори. А це, на її думку, відбудеться не скоро.

      До про те, що виборів на окупованих територіях ще далеко і до цього потрібно зробити й інші кроки, Фельдгузен повідомила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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      Вона також зазначила, що причиною негативної реакції суспільства на формулу Штайнмаєра є погана проінформованість про обставини виникнення домовленості.

      У Мінських домовленостях є багато пунктів, як амністія, вибори або закон про особливий статус, а формула Штайнмаєра була спробою запропонувати зробити менші кроки, тобто визначити, що має статися у першу чергу, а що в другу,
      – зазначила дипломатка.

      Фельдгузен також додала, що формула ніколи не передбачала змінення порядку Мінських угод.

      Що таке формула Штайнмаєра? Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

      Відповідний документ Україна підписала 1 жовтня у Мінську.

      Формула Штайнмаєра передбачає:

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
      • За слова Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра
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