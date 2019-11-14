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      Путін хоче, щоб Україна домовлялась про особливий статус Донбасу з окупантами

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      Путін пояснив, чому погодився на формулу Штайнмаєра
      Путін пояснив, чому погодився на формулу Штайнмаєра / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що погодився формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, оскільки вона не містить нічого змістовно і не повністю відповідає мінським угодам.

      "Там же немає нічого змістовного, це просто формула, причому така, яка не в повному обсязі відповідає мінським угодам. Але ми пішли на це, це компроміс, ми погодилися, але тільки, щоб хоч щось було, щоб рухатися вперед", – сказав Путін на пресконференції після завершення саміту БРІКС.

      Читайте також: Має значення лише для Путіна, – Клімкін про формулу Штайнмаєра

      Президент Росії додав, що в питанні зміни Україною особливого статусу Донбасу, ключовий аспект полягає в тому, яким хочуть зробити цей статус.

      Адже це абсолютно ключова річ (статус Донбасу). Якщо буде прийнято щось таке, що не узгоджено з "ЛНР" і "ДНР", то тоді все миттєво зайде в глухий кут,
      – попередив Путін.

      Напередодні російська делегація в Тристоронній контактній групі в Мінську закликала Україну почати прямі переговори з Донецьком і Луганськом про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. А за день до цього Путін поговорив про особливий статус Донбасу з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      Цю формулу запропонував ексглава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр для досягнення миру на Донбасі. Відповідний документ Україна погодила 1 жовтня у Мінську.

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування (особливий статус Донбасу) в окремих районах Донецької та Луганської областей.
      • Закон про особливий статус набуде чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли згідно з їхніми та міжнародними стандартами.
      • За слова Президента України Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська будуть виведені з української території, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Що відомо про закон про особливий статус Донбасу?

      Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії чинного закону завершується 31 грудня 2019 року.

      Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Зеленський анонсував ухвалення нового закону про особливий статус Донбасу. Новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Формула Штайнмаєра Окуповані території Проросійські бойовики
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