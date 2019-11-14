Путин хочет, чтобы Украина договаривалась об особом статусе Донбасса с оккупантами

Президент России Владимир Путин заявил, что согласился на формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе, поскольку в ней нет ничего содержательного и она не полностью соответствует минским соглашениям.

"Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем такая, которая не в полном объеме соответствует минским соглашениям. Но мы пошли на это, этот компромисс, мы согласились, но только чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед", – сказал Путин на пресс-конференции после завершения саммита БРИКС.

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Президент России добавил, что в вопросе изменения Украиной особого статуса Донбасса, ключевой аспект заключается в том, каким хотят сделать этот статус.

Ведь это абсолютно ключевая вещь (статус Донбасса). Если будет принято что-то такое, что не согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно зайдет в тупик,

– предупредил Путин.

Накануне российская делегация в Трехсторонней контактной группе в Минске призвала Украину начать прямые переговоры с Донецком и Луганском о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. А за день до этого Путин поговорил об особом статусе Донбасса с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Что предполагает формула Штайнмайера?

Эту формулу предложил экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер для достижения мира на Донбассе. Соответствующий документ Украина согласовала 1 октября в Минске.

Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления (особый статус Донбасса) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом статусе вступит в силу в день голосования на досрочных местных выборах в ОРДЛО, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их международными стандартами.

По слова Президента Украины Владимира Зеленского, выборы должны происходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Что известно о законе об особом статусе Донбасса?

Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Зеленский анонсировал принятие нового закона об особом статусе Донбасса. Новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.