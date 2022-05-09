Что сейчас происходит в аэропорту и как он выглядит – смотрите в репортаже корреспондента 24 канала.

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"Антонов" – международный грузовой аэропорт и база лётных испытаний одноименного авиастроительного концерна. До прихода россиян туда регулярно прибывали транспорты со всего мира, а также это было "родное гнездо" крупнейшего самолета в мире Ан-225 "Мрия" .

Теперь там – разбитые и сгоревшие ангары, самолеты, боевая техника; вся территория "засорена" взрывоопасными предметами…



Ангар с уничтоженной "Мрией". Недалеко саперы складывают разминированные боеприпасы / Фото 24 канала

Уже больше месяца после завершения боевых действий, а в воздухе все еще стоит запах гари. В аэропорту много сгоревшей военной техники, которую впоследствии будут утилизировать, как это было сделано раньше с живой силой.



На парад в Киев не доехал… / Фото 24 канала

Российские пропагандисты после захвата Гостомеля называли аэропорт "Форпост России". Ведь именно здесь оккупанты собирались обустроить базу, куда будут прилетать транспортные самолеты с основными силами, которые будут атаковать Киев (до столицы всего 25 километров).

На самом же деле аэропорт "Антонов" стал для россиян "кладбищем" – там они потеряли более 100 элитных десантников, а также много техники, в том числе 25 бронированных машин и 65 авто.



Остатки / Фото 24 канала

Оккупанты перед побегом "мародерили" все, что под руку попадало – шкафы, полочки, старые мониторы, посуду…



Но не все награбленное успели увезти / Фото 24 канала

Напоследок – "милота".

Среди участников разминирования был любимец украинцев – пес Патрон. Во время передышки он даже успевал позировать для ТВ.



…А между тем его хозяин давал интервью / Фото 24 канала

Аэропорт в Гостомеле: фоторепортаж 24 канала

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