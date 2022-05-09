Що зараз відбувається в аеропорту і який вигляд він має – дивіться у репортажі кореспондента 24 каналу.

До теми Поранені, але нескорені: фото літаків "Мрія" та "Руслан"

"Антонов" – міжнародний вантажний аеропорт і база льотних випробувань однойменного авіабудівного концерну. До приходу росіян туди регулярно прибували транспорти з усього світу, а також це було "рідне гніздо" найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія".

Тепер там – розтрощені та згорілі ангари, літаки, бойова техніка; вся територія "засмічена" вибухонебезпечними предметами…



Ангар зі знищеною "Мрією". Неподалік сапери складають розміновані боєприпаси / Фото 24 каналу

Вже понад місяць після завершення бойових дій, а в повітрі все ще стоїть запах гару. В аеропорту багато згорілої військової техніки, яку згодом утилізуватимуть, як це було зроблено раніше з живою силою.



На парад у Київ не доїхав… / Фото 24 каналу

Російські пропагандисти після захоплення Гостомеля називали аеропорт "Форпост Росії". Бо саме тут окупанти збиралися облаштувати базу, куди прилітатимуть транспортні літаки з основними силами, які атакуватимуть Київ (до столиці лише 25 кілометрів).

Насправді ж аеропорт "Антонов" став для росіян "кладовищем" – там вони втратили понад 100 елітних десантників, а також багато техніки, зокрема, 25 броньованих машин і 65 авто.



Залишки / Фото 24 каналу

Окупанти перед втечею "мародерили" все, що під руку потрапляло – шафи, полички, старі монітори, посуд…



Але не все награбоване встигли вивезти / Фото 24 каналу

Наостанок – "милота".

Серед учасників розмінування був улюбленець українців – пес Патрон. Під час перепочинку він навіть встигав позувати для ТБ.



…А тим часом його господар давав інтерв’ю / Фото 24 каналу

Аеропорт у Гостомелі: фоторепортаж 24 каналу

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