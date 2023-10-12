Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины рассказала о том, что делает враг в районе левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Ситуация на левобережье Днепра

По словам спикера, пока попыток форсирования главной реки врагом не было зафиксировано. Оккупанты только маневрируют между островами с помощью соответствующих лодок.

Таких попыток мы не фиксируем (форсирования Днепра – 24 канал). Мы видим маневрирование на малых скоростных надводных плавных средствах среди островов там, где особенности ландшафтных участков нуждаются в наличии таких плавсредств.

Как отметила Гуменюк, в основном захватчики совершают маневры для того, чтобы:

  • произвести ротация личного состава;
  • подвезти боеприпасы;
  • развернуть наблюдательные пункты для наблюдения за ВСУ.

Возможно ли наступление России на Херсон

  • По сети ширится информация, что оккупанты готовятся к атаке на Херсон, что на правом берегу Днепра, и планируют его захватить.
  • Херсонский активист Владимир Молчанов констатировал, что это – распространение фейка, который ничего общего не имеет с реальностью.
  • Группировка врага в этом районе составляет около 30 тысяч бойцов личного состава. И эти подразделения пока не готовятся к наступлению.