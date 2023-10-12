Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины рассказала о том, что делает враг в районе левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
Смотрите также В Севастополе мог взорваться корабль России "Павел Державин": что говорят в ВСУ
Ситуация на левобережье Днепра
По словам спикера, пока попыток форсирования главной реки врагом не было зафиксировано. Оккупанты только маневрируют между островами с помощью соответствующих лодок.
Таких попыток мы не фиксируем (форсирования Днепра – 24 канал). Мы видим маневрирование на малых скоростных надводных плавных средствах среди островов там, где особенности ландшафтных участков нуждаются в наличии таких плавсредств.
Как отметила Гуменюк, в основном захватчики совершают маневры для того, чтобы:
- произвести ротация личного состава;
- подвезти боеприпасы;
- развернуть наблюдательные пункты для наблюдения за ВСУ.
Возможно ли наступление России на Херсон
- По сети ширится информация, что оккупанты готовятся к атаке на Херсон, что на правом берегу Днепра, и планируют его захватить.
- Херсонский активист Владимир Молчанов констатировал, что это – распространение фейка, который ничего общего не имеет с реальностью.
- Группировка врага в этом районе составляет около 30 тысяч бойцов личного состава. И эти подразделения пока не готовятся к наступлению.