Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України розповіла про те, що робить ворог в районі лівого берега Дніпра на Херсонщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Ситуація на лівобережжі Дніпра

За словами спікерки, поки спроб форсування головної річки ворогом не було зафіксовано. Окупанти лише маневрують між островів за допомогою відповідних човнів.

Таких спроб ми не фіксуємо (форсування Дніпра – 24 Канал). Ми бачимо маневрування на малих швидкісних надводних плавних засобах серед островів там, де особливості ландшафтних ділянок потребують наявності таких плавзасобів.

Як зазначила Гуменюк, здебільшого загарбники здійснюють маневри для того, аби:

провести ротація особового складу;

підвезти боєприпаси;

розгорнути спостережні пункти для спостереження за ЗСУ.

Зверніть увагу! Раніше речниця ОК "Південь" уже говорила про те, що ворожі ДРГ тримаються все ж таки вздовж лівого узбережжя і маневрують серед островів майже щодня. Окрім того, нападів на правий берег не було. "Це нечисленні групи, тому що вони не можуть використовувати планомірні військові катери на цьому напрямку", – розповіла Гуменюк.

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