Для того, чтобы снова завладеть городом россияне должны форсировать реку Оскол. В эфире телемарафона военный 77-й отдельной аэромобильной бригада Десантно-штурмовых войск оценил способность захватчиков попасть на правый берег реки, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на Купянщине

Сейчас враг безуспешно пытается закрепиться в Кругляковке, селе в Купянском районе, расположенном на левобережье Оскольского водохранилища.

Противник там прорывается на механизированных колоннах, используя БМП, танки, но не может зацепиться, потому что его постоянно выбивают.

По словам военного, говорить о форсировании Оскола еще рано. Хотя карта DeepState показывает, что россияне подошли к левому берегу реки, они еще там не закрепились.

Воин вспомнил, что оккупанты пытались возвести переправу через небольшую реку в районе Стельмаховки. Впрочем, наши подразделения уничтожили эти переправы.

Даже там в районе Стельмаховки они не могут наладить логистику через переправы. Тем более это сложно сделать на Осколе. Там на пути стоит специфический рельеф, сама река расположена в низине.

Трудно представить, что россияне удачно смогут ее форсировать. Даже для того, чтобы начать форсировать ее, нужно вытеснить полностью нашу группировку за Оскол. Сейчас об этом речь не идет,

– подчеркнул военнослужащий.

К слову, в Купянске Харьковской области остаются более 3000 человек, а линия фронта расположена в 2,5 километрах от центра города.