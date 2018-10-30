Форум по безопасности-2018: какие острые темы поднимали эксперты и аналитики

На "Форум по безопасности-2018" во Львов съехались авторитетные эксперты, аналитики, политические деятели из более 10 стран мира. Почти полсотни спикеров, более двухсот участников совместно искали ответ – как обеспечить безопасность в мире?

По словам городского главы Львова Андрея Садового, на "Форуме по безопасности" собрались думающие люди со всего мира, чтобы совместно проанализировать вызовы, стоящие перед Украиной и перед всем миром, потому что агрессор – Россия – создает проблемы.

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В этом году главная тема для дискуссий на "Форуме по безопасности" – "Экономика войны и война экономик", экономическая оккупация. Еще одна из ключевых тем форума – какие угрозы несет "Северный поток – 2"? Ведь Россия уже строит газопровод в Германию в обход Украины. А вот для Европы экономическая привлекательность "Северного потока" может обернуться расколом и зависимостью от Кремля.

Европейский рынок с востока фактически монополизирует Россия. Этот проект вносит раскол внутри самого Европейского союза, поскольку большинство стран против, а меньшинство – за. Россия работает против Европы внутри Европы,

– ответил президент Центра глобалистики "Стратегия–XXI" Михаил Гончар.

Попытка аннексии Азовского моря – очередная острая тема на "Форуме по безопасности" ведь Россия увеличивает количество военных кораблей, а российские силовики задерживают суда и блокируют торговлю. В ответ Украина также наращивает военные силы.

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"Украина должна требовать свободной навигации для своих кораблей в Азовском море. Чтобы их не останавливали российские суда. Смелым мужчинам и женщинам военно-морских сил Украины следует быть готовыми к потенциальным конфликтам", – прокомментировал генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.

Выступление генерал–лейтенанта американской армии в отставке Бена Ходжеса

Эксперты отмечают, что украинская власть должна быстро реагировать на проблему и заручиться поддержкой международных партнеров.

Украина очень медленно реагирует на ситуацию. США готовы помогать, но пока не понимают как подойти к этому вопросу. Канада также должна сыграть роль, поскольку Канадский морской флот является союзником Украины,

– заявил президент американского Джеймстаунского фонда Глен Ховард.

Тайный бюджет Министерства обороны – как расходуются средства на украинскую армию – до сих пор государственная тайна. Генерал-лейтенант американской армии Бен Ходжес делится опытом: в Америке бюджет обороны – открытый и доступный для каждого гражданина.

"Люди видят, обучают ли солдат правильно, живут ли они в соответствующих условиях, происходит ли их обучение и непосредственная операция при соответствующих условиях безопасности", – добавил Ходжес.

Украина должна стать успешной и тогда одолеет врага – убеждает известный британский журналист Эдвард Лукас.

Путин больше всего боится того, что Украина превратится в большую историю успеха. Ему в худших кошмарах снится, что Украина может превратиться в страну с более высоким прожиточными стандартами, чем Россия,

– отметил Эдвард Лукас.

Опыт и новые идеи, поддержка и критика – международные эксперты дали немало советов для изменений в Украине. И уже в следующем году во Львове в третий раз состоится "Форум по безопасности".