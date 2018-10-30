20:03
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Крупным планом
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Форум по безопасности-2018: какие острые темы поднимали эксперты и аналитики

      Крупным планом 27 Читати новину українською

      На "Форум по безопасности-2018" во Львов съехались авторитетные эксперты, аналитики, политические деятели из более 10 стран мира. Почти полсотни спикеров, более двухсот участников совместно искали ответ – как обеспечить безопасность в мире?

      По словам городского главы Львова Андрея Садового, на "Форуме по безопасности" собрались думающие люди со всего мира, чтобы совместно проанализировать вызовы, стоящие перед Украиной и перед всем миром, потому что агрессор – Россия – создает проблемы.

      Читайте также: Urban Talks – дружественный диалог, который объединяет города: как построить успешную страну

      В этом году главная тема для дискуссий на "Форуме по безопасности" – "Экономика войны и война экономик", экономическая оккупация. Еще одна из ключевых тем форума – какие угрозы несет "Северный поток – 2"? Ведь Россия уже строит газопровод в Германию в обход Украины. А вот для Европы экономическая привлекательность "Северного потока" может обернуться расколом и зависимостью от Кремля.

      Европейский рынок с востока фактически монополизирует Россия. Этот проект вносит раскол внутри самого Европейского союза, поскольку большинство стран против, а меньшинство – за. Россия работает против Европы внутри Европы,
      – ответил президент Центра глобалистики "Стратегия–XXI" Михаил Гончар.

      Попытка аннексии Азовского моря – очередная острая тема на "Форуме по безопасности" ведь Россия увеличивает количество военных кораблей, а российские силовики задерживают суда и блокируют торговлю. В ответ Украина также наращивает военные силы.

      Читайте также: Чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы, – Андрей Садовый

      "Украина должна требовать свободной навигации для своих кораблей в Азовском море. Чтобы их не останавливали российские суда. Смелым мужчинам и женщинам военно-морских сил Украины следует быть готовыми к потенциальным конфликтам", – прокомментировал генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.

      Выступление генерал–лейтенанта американской армии в отставке Бена Ходжеса

      Эксперты отмечают, что украинская власть должна быстро реагировать на проблему и заручиться поддержкой международных партнеров.

      Украина очень медленно реагирует на ситуацию. США готовы помогать, но пока не понимают как подойти к этому вопросу. Канада также должна сыграть роль, поскольку Канадский морской флот является союзником Украины,
      – заявил президент американского Джеймстаунского фонда Глен Ховард.

      Тайный бюджет Министерства обороны – как расходуются средства на украинскую армию – до сих пор государственная тайна. Генерал-лейтенант американской армии Бен Ходжес делится опытом: в Америке бюджет обороны – открытый и доступный для каждого гражданина.

      "Люди видят, обучают ли солдат правильно,  живут ли они в соответствующих условиях, происходит ли их обучение и непосредственная операция при соответствующих условиях безопасности", – добавил Ходжес.

      Украина должна стать успешной и тогда одолеет врага – убеждает известный британский журналист Эдвард Лукас.

      Путин больше всего боится того, что Украина превратится в большую историю успеха. Ему в худших кошмарах снится, что Украина может превратиться в страну с более высоким прожиточными стандартами, чем Россия,
      – отметил Эдвард Лукас.

      Опыт и новые идеи, поддержка и критика – международные эксперты дали немало советов для изменений в Украине. И уже в следующем году во Львове в третий раз состоится "Форум по безопасности".

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Форум безопасности во Львове
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сегодня , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      сегодня , 18:48 Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      Фейк или реальность: Россия хочет изменить русло Днепра для обеспечения Крыма водой?
      сегодня , 18:04 Фейк или реальность: Россия хочет изменить русло Днепра для обеспечения Крыма водой?
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук