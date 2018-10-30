Безпековий форум-2018: які найгостріші теми піднімали експерти та аналітики

На "Безпековий форум-2018" до Львова з’їхалися авторитетні експерти, аналітики, політичні діячі з понад 10 країн світу. Майже півсотні спікерів, понад двісті учасників спільно шукали відповідь – як гарантувати безпеку у світі?

За словами міського голови Львова Андрія Садового, на "Безпековому форумі" зібралися думаючі люди з цілого світу, щоб спільно проаналізувати виклики, які є перед Україною і перед всім світом, тому що агресор – Росія – створює проблеми.

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Цьогоріч головна тема для дискусій на "Безпековому форумі" – "Економіка війни і війна економік", економічна окупація. Ще одна з ключових тем форуму – які загрози несе "Північний потік-2"? Адже Росія вже будує газопровід до Німеччини в обхід України. А ось для Європи економічна привабливість "Північного потоку" може обернутися розколом та залежністю від Кремля.

Європейський ринок зі сходу займе фактично монопольно Росія. Цей проект вносить розкол всередині самого Європейського союзу, бо більшість країн проти, а меншість – за. Росія працює проти Європи всередині Європи,

– відповів президент Центру глобалістики "Стратегія-XXI" Михайло Гончар.

Спроба анексії Азовського моря – чергова гостра тема на "Безпековому форумі", адже Росія збільшує кількість військових кораблів, а російські силовики затримують судна та блокують торгівлю. У відповідь Україна також нарощує військові сили.

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"Україна повинна вимагати свободи навігації для своїх кораблів в Азовському морі. Щоб їх не зупиняли російські човни. Сміливим чоловікам та жінкам військово-морських сил України слід бути готовими до потенційних конфліктів", – прокоментував генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Ходжес.



Виступ генерал-лейтенанта американської армії у відставці Бена Ходжеса

Експерти наголошують українська влада повинна швидше реагувати на проблему та заручитися підтримкою міжнародних партнерів.

Україна дуже повільно відноситься до ситуації. США готові допомагати, але поки не розуміють як підійти до цього питання. Канада також має зіграти роль, оскільки Канадський морський флот є союзником України,

– заявив президент американського Джеймстаунського фонду Глен Ховард.

Таємний бюджет Міністерства оборони – як витрачають кошти на українське військо – досі державна таємниця. Генерал лейтенант американської армії Бен Ходжес ділиться досвідом: в Америці бюджет оборони – відкритий та доступний для кожного громадянина.

"Люди бачать, чи солдатів правильно навчають, чи вони живуть у відповідних умовах, чи їхні навчання і безпосередня операція відбувається за відповідних умов безпеки", – додав Ходжес.

Україна має стати успішною і тоді здолає ворога – переконує відомий британський журналіст Едвард Лукас.

Путін найбільше боїться того, що Україна перетвориться на велику історію успіху. Йому в найгірших кошмарах сниться, що Україна може перетворитися на країну з вищими прожитковими стандартами, ніж Росія,

– наголосив Едвард Лукас.

Досвід та нові ідеї, підтримка та критика – міжнародні експерти надали чимало порад для змін в Україні. І вже наступного року у Львові втретє відбудеться "Безпековий форум".