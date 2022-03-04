Фото обстрелянного дома в Чернигове – на первой полосе The New York Times

На первой полосе The New York Times появилось фото обстрелянного дома в Чернигове. Фотографию сделал черниговский фотограф Роман Закревский.

Кроме того, на первой странице анонсировали несколько материалов о войне России с Украиной. Фотографию подписали словами Владимира Зеленского о том, что украинцы – чрезвычайный народ.

В Черниговской области за сутки погибли 34 человека

Когда Россия атаковала украинские жилые районы, в частности, дом в Чернигове, на Севере, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в четверг в Киеве. "У нас есть особый народ, чрезвычайный народ" – сказал он,

– говорится в описании к фото.

Фотография The New York Times / Общественное Чернигов