Фотографии опубликовала в фейсбуке

Художница, модель и фотограф решила, что старинное еврейское кладбище в Ченстохове на юго-западе Польши может служить идеальным фоном для ее фотосессии. И не обычной, а в полуобнаженном виде.

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Девушка устроила провокационную фотосессию в черном бикини и пеньюаре, а одной из локаций она выбрала могилу состоятельного предпринимателя Михаэля Вольфа в Серглике. Однако этого показалось мало, поэтому она решила поделиться своим искусством на своей странице в фейсбуке.

Возмущение общества

Конечно, такие фотографии среди могил старинного кладбища мгновенно спровоцировали возмущение общества и скандал в Польше и Израиле. Так, исследователь и сотрудник Польского музея в Варшаве Кшиштоф Бейлевский инициировал в соцсети протест против фотографа.

Он пристыдил девушку и обратился к ее совести с вопросом, устроила ли бы она такую фотосессию на могилах своих предков. Это сообщение нашло отзыв среди пользователей соцсети, однако даже десятки гневных реакций не заставили Агнешку удалить откровенные фото.

А активист и работник фонда J-negations Меир Болка, который занимается сохранением еврейского наследия в Польше, пошел дальше сообщений в фейсбуке. Он подал жалобу в местную полицию, в которой обвинил модель в образе религиозных чувств, согласно польской конституции. По мнению Болки, такая фотосессия не что иное, как проявление антисемитизма, соединенное с глупостью и невежеством.

Мы и власть не имеем права терпимо относиться к подобным провокациям. За них следует судить. Так же, как поступили бы с человеком, если бы он устроил подобное на христианском кладбище. Кто-то решил, что у мертвых евреев нет прав, но власть не должна спускать такое на тормозах ради справедливости, и чтобы дать урок молодому поколению,

– подчеркнул он.

Именно обращение в правоохранительные органы заставило Агнешку Пшекоп удалить свое творчество с фейсбук-страницы. Однако скандал уже возник, и активисты требуют отдать девушку под суд.