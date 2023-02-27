Фотографії опублікувала у фейсбуці

Художниця, модель та фотографиня вирішила, що старовинне єврейське кладовище у Ченстохові, що на південному заході Польщі, може послугувати ідеальним тлом для її фотосесії. І не звичайної, а у напівоголеному вигляді.

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Тож дівчина влаштувала провокативну фотосесію у чорному бікіні та пеньюарі, а однією з локацій вона обрала могилу заможного підприємця Міхаеля Вольфа в Сергліку. Однак цього здалося замало, а тому вона вирішила поділитися своїм мистецтвом на власній сторінці у фейсбуці.

Обурення суспільства

Звісно, такі світлини серед могил старовинного цвинтаря миттєво спровокували обурення суспільства та скандал у Польщі та Ізраїлі. Так, дослідник та співробітник Польського музею у Варшаві Кшиштоф Бейлевський ініціював у соцмережі протест проти фотографині.

Він присоромив дівчину та звернувся до її совісті з питанням, чи влаштувала б таку фотосесію на могилах своїх предків. Цей допис знайшов відгук серед користувачів соцмережі, однак навіть десятки гнівних реакцій не змусили Агнешку видалити відверті фото.

Натомість активіст та працівник фонду J-negations Меїр Болка, який займається збереженням єврейської спадщини в Польщі, пішов далі дописів у фейсбуці. Він подав скаргу до місцевої поліції, у якій звинуватив модель в образі релігійних почуттів, відповідно до польської конституції. На думку Болки, така фотосесія є нічим іншим, як проявом антисемітизму, поєднаним з дурістю та невіглаством.

Ми і влада не маємо права терпимо ставитися до таких провокацій. За них слід судити. Так само, як вчинили б з людиною, якби вона влаштувала подібне на християнському цвинтарі. Хтось вирішив, що у мертвих євреїв немає прав, але влада не повинна спускати таке на гальмах заради справедливості, і щоб дати урок молодому поколінню,

– підкреслив він.

Саме звернення до правоохоронних органів змусило Агнешку Пшекоп таки видалити свою творчість з фейсбук-сторінки. Однак скандал уже виник і активісти вимагають віддати дівчину під суд.