Журналисты опубликовали фото масштабов военной помощи США. Технику готовят для транспортировки на порту, который используют США.

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Во вторник утром, 14 февраля, несколько единиц техники скачали на бортовые трейлеры и вывезли из порта. Однако нет официального подтверждения, что военную технику доставят непосредственно в Украину. Вероятно, часть отправят в Польшу.

Уже заметили, что Bradley везут на американскую базу в Мангейме. Украинские защитники будут там обучение. Также при разгрузке техники на фото распознали БТР Stryker, Avenger с ЗРК, грузовики и бронированные автомобили. В общей сложности на фото можно увидеть примерно 440 единиц техники.



Аэросъемка боевых машин пехоты Bradley / Фото Nordsee-Zeitung



США передали 60 боевых машин пехоты Bradley / Nordsee-Zeitung



В Германию технику из США транспортирует корабль / Фото Nordsee-Zeitung



Порт Бремерхафен принимает военную технику / Фото Nordsee-Zeitung

США могут предоставить иранское оружие

Издание The Wall Street Journal рассказало, что США рассматривают предоставление Украине оружия, изъятого в Иране. Речь идет о тысячах единиц вооружения и более миллиона боеприпасов. В частности, это более 5 тысяч автоматов, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, противотанковые ракеты, около 7 тысяч неконтактных запалов.

По информации журналистов, американские военно-морские силы изъяли это оружие у контрабандистов вблизи Йемена. Официально информацию не комментируют.