Журналісти опублікували фото масштабів військової допомоги від США. Техніку готують до транспортування на порту, який використовують США.

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У вівторок вранці, 14 лютого, кілька одиниць техніки завантажили на бортові трейлери та вивезли з порту. Проте немає офіційного підтвердження того, що військову техніку доставлять ​​безпосередньо в Україну. Ймовірно, частину відправлять у Польщу.

Вже помітили, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі. Українські захисники матимуть там навчання. Також під час розвантаження техніки на фото розпізнали БТР Stryker, Avenger із ЗРК, вантажівки та броньовані автомобілі. Загалом на фото можна побачити приблизно 440 одиниць техніки.



Аерозйомка бойових машин піхоти Bradley / Фото Nordsee-Zeitung



США передали 60 бойових машин піхоти Bradley / Nordsee-Zeitung



До Німеччини техніку зі США транспортує корабель / Фото Nordsee-Zeitung



Порт Бремерхафен приймає військову техніку / Фото Nordsee-Zeitung

США можуть надати іранську зброю

Видання The Wall Street Journal розповіло, що США розглядають надання Україні зброї, яку вилучили в Ірану. Мовиться про тисячі одиниць озброєння та понад мільйон боєприпасів. Зокрема, це понад 5 тисяч автоматів, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, протитанкові ракети, приблизно 7 тисяч неконтактних запалів.

За інформацією журналістів, американські військово-морські сили вилучили цю зброю в контрабандистів поблизу Ємену. Офіційно інформацію не коментують.