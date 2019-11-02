Фото юного премьера Гончарука опубликовали в сети

Фото действующего Премьер-министра Украины Алексея Гончарука тринадцатилетней давности опубликовал в соцсети его товарищ и знакомый Алексей Павловский. Поскольку на сегодня Гончаруку 35, то на опубликованном снимке – 22.

"Справа – нынешний Премьер-министр Украины, 13 лет назад. История простого парня с большой миссией в будущем", – написал Павловский на своей фейсбук-странице.

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На опубликованном фото 2 юношей стоят на фоне балкона в одном из районов Киева. Гончарук на снимке одет в джинсовые брюки и куртку, полосатую рубашку и с солнцезащитными очками на лице.