Фото юного прем’єра Гончарука опублікували в мережі

Фото чинного Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука тринадцятирічної давнини опублікував у соцмережі його товариш і знайомий Олексій Павловський. Оскільки на сьогодні Гончарукові 35, то на опублікованому знімку – 22.

"Праворуч – сьогоднішній Прем'єр-міністр України, 13 років тому. Історія простого хлопця з великою місією в майбутньому", – написав Павловський на своїй фейсбук-сторінці.

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На опублікованому фото 2 юнаків стоять на фоні балкона в одному з районів Києва. Гончарук на знімку одягнений у джинсові штани та куртку, смугасту сорочку та з сонцезахисними окулярами на обличчі.