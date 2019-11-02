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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Фото юного прем’єра Гончарука опублікували в мережі

      426 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / thepage.com.ua

      Фото чинного Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука тринадцятирічної давнини опублікував у соцмережі його товариш і знайомий Олексій Павловський. Оскільки на сьогодні Гончарукові 35, то на опублікованому знімку – 22.

      "Праворуч – сьогоднішній Прем'єр-міністр України, 13 років тому. Історія простого хлопця з великою місією в майбутньому", – написав Павловський на своїй фейсбук-сторінці.

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      На опублікованому фото 2 юнаків стоять на фоні балкона в одному з районів Києва. Гончарук на знімку одягнений у джинсові штани та куртку, смугасту сорочку та з сонцезахисними окулярами на обличчі.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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