Фото с двойной экспозицией: потрясающие кадры, которые надо видеть собственными глазами

Американский фотограф Брэндон Кидвелл создал фантастическую серию фотографий с двойной экспозицией. Их магнетизм в том, что на кадрах несколько параллельных мгновений сходятся в одной точке.

Художник рассказывает, что впервые такое фото родилось в результате несчастного случая. Когда он снимал в подростковом возрасте на дешевые одноразовые фотокамеры, то однажды устройство заклинило и пленка выдала неожиданный результат. Портрет ожил с тем же человеком, которого он фотографировал, но на фотографии он повторился дважды и с противоречивыми эмоциями.

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Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла

Кидвелла настолько очаровал результат, что дальше такие эксперименты он уже проводил умышленно, но уже на профессиональном оборудовании.



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла

"Мне нравится объединять несколько экспозиций, поскольку они часто сочетают лучшее из двух миров, сред, пейзажей, портретов и создают рассказ, который можно оценить в контексте или вне его", – рассказывает фотограф.



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла



Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла

Работы американского фотографа Брэндона Кидвелл: смотрите фото​