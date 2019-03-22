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      Фото с двойной экспозицией: потрясающие кадры, которые надо видеть собственными глазами

      63 Читати новину українською
      Фото Брэндона Кидвелла
      Фото Брэндона Кидвелла / brandonkidwell.com

      Американский фотограф Брэндон Кидвелл создал фантастическую серию фотографий с двойной экспозицией. Их магнетизм в том, что на кадрах несколько параллельных мгновений сходятся в одной точке.

      Художник рассказывает, что впервые такое фото родилось в результате несчастного случая. Когда он снимал в подростковом возрасте на дешевые одноразовые фотокамеры, то однажды устройство заклинило и пленка выдала неожиданный результат. Портрет ожил с тем же человеком, которого он фотографировал, но на фотографии он повторился дважды и с противоречивыми эмоциями.

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      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла

      Кидвелла настолько очаровал результат, что дальше такие эксперименты он уже проводил умышленно, но уже на профессиональном оборудовании.


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла

      "Мне нравится объединять несколько экспозиций, поскольку они часто сочетают лучшее из двух миров, сред, пейзажей, портретов и создают рассказ, который можно оценить в контексте или вне его", – рассказывает фотограф.


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла


      Фото с двойной экспозицией Брэндона Кидвелла

      Работы американского фотографа Брэндона Кидвелл: смотрите фото​

       

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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