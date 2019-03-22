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      Фото із подвійною експозицією: приголомшливі кадри, які треба бачити на власні очі

      1294 Читать новость на русском
      Фото Брендона Кідвелла
      Фото Брендона Кідвелла / brandonkidwell.com

      Американський фотограф Брендон Кідвелл створив фантастичну серію фотографій із подвійною експозицією. Їх магнетизм у тому, що на кадрах кілька паралельних митей сходяться в одній точці.

      Митець розповідає, що вперше таке фото народилось внаслідок нещасного випадку. Коли він знімав у підлітковому віці на дешеві одноразові фотокамери, то одного разу пристрій заклинило і плівка видала неочікуваний результат. Портрет ожив з тією ж людиною, яку він фотографував, але на світлині вона повторилась двічі і з суперечливими емоціями.

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      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла

      Кідвелла настільки зачарував результат, що далі такі експерименти він вже проводив зумисно, але вже на професійному обладнанні.


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла

      "Мені подобається об'єднувати кілька експозицій, оскільки вони часто поєднують найкраще з двох світів, середовищ, пейзажів, портретів і створюють розповідь, яку можна оцінити в контексті або поза ним", – розповідає фотограф. 


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла


      Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла

      Роботи американського фотографа Брендона Кідвелла: дивіться фото

       

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      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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