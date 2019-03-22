Фото із подвійною експозицією: приголомшливі кадри, які треба бачити на власні очі

Американський фотограф Брендон Кідвелл створив фантастичну серію фотографій із подвійною експозицією. Їх магнетизм у тому, що на кадрах кілька паралельних митей сходяться в одній точці.

Митець розповідає, що вперше таке фото народилось внаслідок нещасного випадку. Коли він знімав у підлітковому віці на дешеві одноразові фотокамери, то одного разу пристрій заклинило і плівка видала неочікуваний результат. Портрет ожив з тією ж людиною, яку він фотографував, але на світлині вона повторилась двічі і з суперечливими емоціями.

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Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла

Кідвелла настільки зачарував результат, що далі такі експерименти він вже проводив зумисно, але вже на професійному обладнанні.



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла

"Мені подобається об'єднувати кілька експозицій, оскільки вони часто поєднують найкраще з двох світів, середовищ, пейзажів, портретів і створюють розповідь, яку можна оцінити в контексті або поза ним", – розповідає фотограф.



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла



Фото з подвійною експозицією Брендона Кідвелла

Роботи американського фотографа Брендона Кідвелла: дивіться фото