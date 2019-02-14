Фото с женой и романтический ужин: как украинские политики отмечают День Валентина

14 февраля влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. В честь праздника первые лица государства и министры рассказали, что для них означает слово "любовь".

Видеоролик, где они говорят об этом чувстве, опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

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Некоторые политики признавались в любви стране, а кто-то не забыл напомнить, что надо беспокоить и о здоровье своих близких людей.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выложил фото с женой. Мол, любить – это вместе смотреть в одном направлении.

А мэр Львова Андрей Садовый вместе с сопредседателем партии "Демократический альянс" Василием Гацко решили рассказать мужчинам секретный рецепт романтического ужина. Приготовили они особое блюдо – украинские рапаны, приготовленные с любовью. В видео Андрей Садовый ответил, как познакомился с женой Екатериной и влюбился в нее.

Садовый и Гацко приготовили ужин для любимых / Скриншот из видео

Позже Андрей Садовый выложил трогательное видео с женой, чтобы показать их чувства.

Зі святом! Катерина Кіт ️! Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 14 лютого 2019 р.

Политик Олег Ляшко также поздравил жену с Днем Святого Валентина, выложив фото в соцсети. "Любимая, спасибо тебе за так много радостных моментов жизни. С праздником, я тебя люблю", – написал он.