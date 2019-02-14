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      Фото с женой и романтический ужин: как украинские политики отмечают День Валентина

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      Фото с женой и романтический ужин: как украинские политики отмечают День Валентина
      Фото с женой и романтический ужин: как украинские политики отмечают День Валентина / 24 канал

      14 февраля влюбленные пары празднуют День Святого Валентина. В честь праздника первые лица государства и министры рассказали, что для них означает слово "любовь".

      Видеоролик, где они говорят об этом чувстве, опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

      Читайте также: Украинские военные поздравили любимых с Днем Святого Валентина: трогательное видео

      Некоторые политики признавались в любви стране, а кто-то не забыл напомнить, что надо беспокоить и о здоровье своих близких людей.

       

      В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выложил фото с женой. Мол, любить – это вместе смотреть в одном направлении.

      А мэр Львова Андрей Садовый вместе с сопредседателем партии "Демократический альянс" Василием Гацко решили рассказать мужчинам секретный рецепт романтического ужина. Приготовили они особое блюдо – украинские рапаны, приготовленные с любовью. В видео Андрей Садовый ответил, как познакомился с женой Екатериной и влюбился в нее.

      Садовий та Гацько приготували вечерю для коханих / Скріншот з відео

      Садовый и Гацко приготовили ужин для любимых / Скриншот из видео

      Позже Андрей Садовый выложил трогательное видео с женой, чтобы показать их чувства.

      Зі святом!

      Катерина Кіт ️!

      Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 14 лютого 2019 р.

      Политик Олег Ляшко также поздравил жену с Днем Святого Валентина, выложив фото в соцсети. "Любимая, спасибо тебе за так много радостных моментов жизни. С праздником, я тебя люблю", – написал он.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой День Валентина Василий Гацько Петр Порошенко Владимир Гройсман Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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