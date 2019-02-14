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      Фото з дружиною та романтична вечеря: як українські політики відзначають День Валентина

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      Фото з дружиною та романтична вечеря: як українські політики відзначають День Валентина
      Фото з дружиною та романтична вечеря: як українські політики відзначають День Валентина / 24 канал

      14 лютого закохані пари святкують День Святого Валентина. На честь свята перші особи держави і міністри розповіли, що для них означає слово "кохання".

      Відеоролик, де вони говорять про це почуття, опублікував на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

      Читайте також: Українські військові привітали коханих з Днем Святого Валентина: зворушливе відео

      Деякі політики зізнавалися в любові країні, а хтось не забув нагадати, що треба турбувати і про здоров'я своїх близьких людей.

       


      У свою чергу, президент України Петро Порошенко виклав фото з дружиною. Мовляв, кохати – це разом дивитися в одному напрямку.

      А мер Львова Андрій Садовий разом із співголовою партії "Демократичний альянс" Василем Гацьком вирішили розповісти чоловікам секретний рецепт романтичної вечері. Приготували вони особливу страву – українські рапани, приготовані з любов'ю. У відео Андрій Садовий відповів, як познайомився з дружиною Катериною та закохався в неї.

      Садовий та Гацько приготували вечерю для коханих / Скріншот з відео
      Садовий та Гацько приготували вечерю для коханих / Скріншот з відео

      Пізніше Андрій Садовий виклав зворушливе відео з дружиною, щоб показати їхні почуття.

      Зі святом!

      Катерина Кіт ️!

      Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 14 лютого 2019 р.


      Політик Олег Ляшко також привітав дружину з Днем Святого Валентина, виклавши фото в соцмережі. "Кохана, дякую тобі за так багато радісних моментів життя. Зі святом, я тебе люблю", – написав він.

      blog_ava
      Смс-привітання на День Святого Валентина
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Олег Ляшко Володимир Гройсман Петро Порошенко Василь Гацько День Валентина
      Джерело: 24 канал
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