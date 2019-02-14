Українські військові привітали коханих з Днем Святого Валентина: зворушливе відео

Військовослужбовці з передової записали зворушливе відеозвернення до своїх дівчат та дружин з привітаннями до Дня Святого Валентина.

Вони запевняють, що на війні найголовніше мати тих, хто чекає тебе вдома.

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З уст хлопців звучать слова кохання до найдорожчих у світі жінок.

"І хоч ми далеко один від одного, наше кожного дня наше кохання стає міцнішим. Я тебе дуже кохаю і сумую. Сподіваюся, що ми скоро зустрінемося", "Тільки дочекайся мене", "Потримайся ще трохи, я повернуся і все буде добре", "Врешті-решт війна закінчиться і ми будемо поруч", "Я знаю, що ти мене чекаєш, я спішу до тебе", – говорили військові разом зі привітаннями.

Українські військові привітали коханих з Днем Святого Валентина: дивіться відео