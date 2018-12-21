Фото сделаны в немецких музеях запретили публиковать в интернете

Федеральная судебная палата Германии приняла решение, согласно которому, если музей запрещает фотографирования своих экспонатов, то посетители не имеют права фотографировать картины и публиковать сделанные снимки в интернете.

Об этом сообщило издание DW.

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Отмечается, что постановление вынесено по делу сотрудника сайта Википедия, который в 2007 году сфотографировал картины в музее Райса-Енґельгорна в Манхайме, а также отсканировал фотографии в одном из музейных каталогов, а затем опубликовал отснятые снимки в Википедии.

Согласно заключению суда, мужчина нарушил авторские права сканируя фотографии, поскольку фотограф, сделавший фото для музейных публикаций, передал этому музею права на публикацию. Сами же фотографии находятся под защитой, поскольку фотограф, осуществляя съемку, принимает целый ряд художественных решений, касающихся места, расстояния, угла съемки, освещения и кадрирования.

Суд также утвердил, что делая собственные снимки в музее, сотрудник Википедии нарушил запрет на фотографирование в музее, поскольку правила пользования и пиктограмма в виде перечеркнутого фотоаппарата является частью договора о правилах посещения музея.

Представители Википедии выразили разочарование постановлением суда.

Музеи должны делать все для обеспечения максимальной доступности искусства и культуры прошлых веков,

– отметил представитель Викимедиа.

Сами по себе картины, выставленные в комплексе Музей Райса-Енґельгорна, является общественным достоянием, поскольку после 70 лет после смерти художника, его работы уже не охраняются авторским правом.