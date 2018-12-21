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      Фото зроблені у німецьких музеях заборонили публікувати в інтернеті

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      Німецький суд заборонив публікувати в мережі фото зроблені у музеях
      Німецький суд заборонив публікувати в мережі фото зроблені у музеях / ua-travels

      Федеральна судова палата Німеччини ухвалила рішення, згідно з яким, якщо музей забороняє фотографування своїх експонатів, то відвідувачі не мають права фотографувати картини і публікувати зроблені знімки в інтернеті.

      Про це повідомило видання DW.

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      Зазначається, що постанова винесена у справі співробітника сайту Вікіпедія, який у 2007 році сфотографував картини у музеї Райса-Енґельгорна в Манхайме, а також відсканував фотографії в одному з музейних каталогів, а потім опублікував відзняті знімки у Вікіпедії.

      Згідно з висновком суду, чоловік порушив авторські права скануючи фотографії, оскільки фотограф, який зробив фото для музейних публікацій, передав цьому музею права на публікацію. Самі ж фотографії перебувають під захистом, оскільки фотограф, здійснюючи зйомку, приймає цілий ряд художніх рішень, що стосуються місця, відстані, кута зйомки, освітлення і кадрування.

      Суд також затвердив, що роблячи власні знімки у музеї, співробітник Вікіпедії порушив заборону на фотографування у музеї, оскільки правила користування і піктограма у вигляді перекресленого фотоапарата є частиною договору про правила відвідування музею.

      Представники Вікіпедії висловили розчарування постановою суду.

      Музеї повинні робити все для забезпечення максимальної доступності мистецтва і культури минулих століть, 
      – зазначив представник Вікімедіа.

      Самі по собі картини, виставлені у комплексі Музей Райса-Енґельгорна, є суспільним надбанням, оскільки після 70 років по смерті художника, його роботи вже не охороняються авторським правом.

      Теги: Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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