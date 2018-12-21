Фото зроблені у німецьких музеях заборонили публікувати в інтернеті

Федеральна судова палата Німеччини ухвалила рішення, згідно з яким, якщо музей забороняє фотографування своїх експонатів, то відвідувачі не мають права фотографувати картини і публікувати зроблені знімки в інтернеті.

Про це повідомило видання DW.

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Зазначається, що постанова винесена у справі співробітника сайту Вікіпедія, який у 2007 році сфотографував картини у музеї Райса-Енґельгорна в Манхайме, а також відсканував фотографії в одному з музейних каталогів, а потім опублікував відзняті знімки у Вікіпедії.

Згідно з висновком суду, чоловік порушив авторські права скануючи фотографії, оскільки фотограф, який зробив фото для музейних публікацій, передав цьому музею права на публікацію. Самі ж фотографії перебувають під захистом, оскільки фотограф, здійснюючи зйомку, приймає цілий ряд художніх рішень, що стосуються місця, відстані, кута зйомки, освітлення і кадрування.

Суд також затвердив, що роблячи власні знімки у музеї, співробітник Вікіпедії порушив заборону на фотографування у музеї, оскільки правила користування і піктограма у вигляді перекресленого фотоапарата є частиною договору про правила відвідування музею.

Представники Вікіпедії висловили розчарування постановою суду.

Музеї повинні робити все для забезпечення максимальної доступності мистецтва і культури минулих століть,

– зазначив представник Вікімедіа.

Самі по собі картини, виставлені у комплексі Музей Райса-Енґельгорна, є суспільним надбанням, оскільки після 70 років по смерті художника, його роботи вже не охороняються авторським правом.