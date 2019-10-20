Фотограф год пытался сделать идеальное фото белок: как это было

50-летний фотограф Терри Доннелли потратил целый год, пытаясь сделать хорошее фото белок. Он прибег к изобретательности и даже сделал конструкцию, которая бы позволила приманить пушистых зверюшек. И у него это получилось! Результат – смотрите ниже.

Англичанин Терри Доннелли установил в своей оранжерее метровый деревянный каркас, ежедневно фотограф приходил туда и часами ждал, когда к нему в гости придут белки.

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Он насыпал рядом с конструкциями орехов, а когда зверьки появлялись – фотографировал их. Изо дня в день он упорно пытался сделать идеальное фото.

Сделать каркас – это пять минут, а чтобы завоевать доверие животных, нужно немало времени,

– признался Терри Доннелли.

Терри положил орехи в горшок для цветов в глубине сада и каждые два дня перемещал его поближе к своему дому. Он подчеркнул, что белки ненавидят изменения, поэтому все нужно было делать очень медленно.



Фотограф Терри Доннелли

Терри фотографировал рыжих белок, и каждой дал индивидуальное имя. Каждое – соответствует особенностям их характера.

Джаггер очень эффектно движется. А Брюс Ли выглядит так, будто занимается боевыми искусствами,

– рассказал фотограф.



Конструкция в саду фотографа

Фото белок / автор: Терри Доннелли