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      Фотограф год пытался сделать идеальное фото белок: как это было

      8 Читати новину українською
      Фотограф Рик пытался сделать идеальное фото белок
      Фотограф Рик пытался сделать идеальное фото белок / www.bbc.com

      50-летний фотограф Терри Доннелли потратил целый год, пытаясь сделать хорошее фото белок. Он прибег к изобретательности и даже сделал конструкцию, которая бы позволила приманить пушистых зверюшек. И у него это получилось! Результат – смотрите ниже.

      Англичанин Терри Доннелли установил в своей оранжерее метровый деревянный каркас, ежедневно фотограф приходил туда и часами ждал, когда к нему в гости придут белки.

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      Он насыпал рядом с конструкциями орехов, а когда зверьки появлялись – фотографировал их. Изо дня в день он упорно пытался сделать идеальное фото.

      Сделать каркас – это пять минут, а чтобы завоевать доверие животных, нужно немало времени,
      – признался Терри Доннелли.

      Терри положил орехи в горшок для цветов в глубине сада и каждые два дня перемещал его поближе к своему дому. Он подчеркнул, что белки ненавидят изменения, поэтому все нужно было делать очень медленно.


      Фотограф Терри Доннелли

      Терри фотографировал рыжих белок, и каждой дал индивидуальное имя. Каждое – соответствует особенностям их характера.

      Джаггер очень эффектно движется. А Брюс Ли выглядит так, будто занимается боевыми искусствами,
      – рассказал фотограф.


      Конструкция в саду фотографа

      Фото белок / автор: Терри Доннелли 

       

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Курьезные новости Мир животных
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