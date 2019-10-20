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      Фотограф рік намагався зробити ідеальне фото білок: як це було

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      Фотограф рік намагався зробити ідеальне фото білок
      Фотограф рік намагався зробити ідеальне фото білок / www.bbc.com

      50-річний фотограф Террі Доннеллі витратив цілий рік, намагаючись зробити гарне фото білок. Він вдався до винахідливості і навіть зробив конструкцію, яка б дозволила приманити пухнастих тваринок. І у нього це вийшло! Результат – дивіться нижче.

      Англієць Террі Доннеллі у своїй оранжереї метровий дерев'яний каркас, щодня фотограф приходив туди й годинами чекав, коли до нього в гості завітають білки.

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      Він насипав поруч з конструкціями горіхів, а коли тваринки з'являлися – фотографував їх. День у день він наполегливо намагався зробити ідеальне фото.

      Зробити каркас – це п'ять хвилин, а щоб завоювати довіру тварин, потрібно чимало часу,
      – зізнався Террі Доннеллі.

      Террі поклав горіхи в горщик для квітів в глибині саду і кожні два дні переміщав його ближче до свого будинку. Він підкреслив, що білки ненавидять зміни, тому все потрібно було робити дуже повільно.


      Фотограф Террі Доннеллі

      Террі фотографував рудих білок, і кожній дав індивідуальне ім'я. Кожне – відповідає особливостям їхнього характеру.

      Джаггер дуже ефектно рухається. А Брюс Лі виглядає так, ніби займається бойовими мистецтвами,
      – розповів фотограф.


      Конструкція у саду фотографа

      Фото білок / автор: Террі Доннеллі 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Курйозні новини Світ тварин
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