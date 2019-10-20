Фотограф рік намагався зробити ідеальне фото білок: як це було

50-річний фотограф Террі Доннеллі витратив цілий рік, намагаючись зробити гарне фото білок. Він вдався до винахідливості і навіть зробив конструкцію, яка б дозволила приманити пухнастих тваринок. І у нього це вийшло! Результат – дивіться нижче.

Англієць Террі Доннеллі у своїй оранжереї метровий дерев'яний каркас, щодня фотограф приходив туди й годинами чекав, коли до нього в гості завітають білки.

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Він насипав поруч з конструкціями горіхів, а коли тваринки з'являлися – фотографував їх. День у день він наполегливо намагався зробити ідеальне фото.

Зробити каркас – це п'ять хвилин, а щоб завоювати довіру тварин, потрібно чимало часу,

– зізнався Террі Доннеллі.

Террі поклав горіхи в горщик для квітів в глибині саду і кожні два дні переміщав його ближче до свого будинку. Він підкреслив, що білки ненавидять зміни, тому все потрібно було робити дуже повільно.



Фотограф Террі Доннеллі

Террі фотографував рудих білок, і кожній дав індивідуальне ім'я. Кожне – відповідає особливостям їхнього характеру.

Джаггер дуже ефектно рухається. А Брюс Лі виглядає так, ніби займається бойовими мистецтвами,

– розповів фотограф.



Конструкція у саду фотографа

Фото білок / автор: Террі Доннеллі