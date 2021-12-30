От чего именно очищают фотографии политиков – шаманы не уточнили. Кроме того, они решили не давать политические прогнозы на следующий год.

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Заметим, что Владимир Зеленский, а точнее его портрет, впервые принял участие в церемонии. Отмечается, что такие обряды проводят ежегодно – обычно берут фотографии действующего президента США и российского главы Путина. Во время обряда шаманы танцуют ритуальные танцы и играют на своих национальных инструментах.

Интересно! Шаманы считают, что такие ритуалы позволят политикам принимать мудрые решения.

Обряд шаманов в 2018 году / Фото CNN

Шаманы дают прогнозы

Обычно шаманы рассказывают, что ждет мир в грядущем году. На этот раз от политических прогнозов они воздержались. Но заявили, что пандемия в 2022 году пойдет на спад.

В конце 2020 года шаманы также проводили ритуал в перуанской столице, городе Лима. Тогда они обратились к силам природы и попросили, чтобы пандемия коронавируса закончилась как можно раньше.

Что напророчили шаманы Украине в 2022 году

Один из шаманов сказал в комментарии журналистов, что мировое внимание приковано к возможному нападению России на Украину. Однако, по его прогнозу, это не произойдет.

Мы видели вторжение российского правительства в Украину, но это не произойдет. Этого не будет,

– подчеркнул шаман.

Он добавил, что стороны, то есть Россия и Украина, заключат некий договор на хороших условиях.