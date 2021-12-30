Від чого саме очищують світлини політиків – шамани не уточнили. Крім того, вони вирішили не давати політичних прогнозів на наступний рік.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський, а точніше його портрет, вперше взяв участь у церемонії. Зазначається, що такі обряди проводять щороку – зазвичай беруть світлини чинного президента США та російського очільника Путіна. Під час обряду шамани танцюють ритуальні танці та грають на своїх національних інструментах.


Обряд шаманів у 2018 році / Фото CNN

Шамани дають прогнози

Зазвичай шамани розповідають, що чекає на світ у прийдешньому році. Цього разу від політичних прогнозів вони утрималися. Але заявили, що пандемія у 2022 році піде на спад.

Наприкінці 2020 року шамани також проводили ритуал у перуанській столиці, місті Ліма. Тоді вони звернулися до сил природи й попросили, щоб пандемія коронавірусу закінчилася якомога раніше.

Що напророкували шамани Україні у 2022 році

Один з шаманів сказав у коментарі журналістів, що світова увага прикута до можливого нападу Росії на Україну. Однак, за його прогнозом, це не відбудеться.

Ми бачили вторгнення російського уряду в Україну, але це не відбудеться. Цього не буде,
– підкреслив шаман.

Він додав, що сторони, тобто Росія та Україна, укладуть якийсь договір на хороших умовах.