Від чого саме очищують світлини політиків – шамани не уточнили. Крім того, вони вирішили не давати політичних прогнозів на наступний рік.
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Зауважимо, що Володимир Зеленський, а точніше його портрет, вперше взяв участь у церемонії. Зазначається, що такі обряди проводять щороку – зазвичай беруть світлини чинного президента США та російського очільника Путіна. Під час обряду шамани танцюють ритуальні танці та грають на своїх національних інструментах.
Обряд шаманів у 2018 році / Фото CNN
Шамани дають прогнози
Зазвичай шамани розповідають, що чекає на світ у прийдешньому році. Цього разу від політичних прогнозів вони утрималися. Але заявили, що пандемія у 2022 році піде на спад.
Наприкінці 2020 року шамани також проводили ритуал у перуанській столиці, місті Ліма. Тоді вони звернулися до сил природи й попросили, щоб пандемія коронавірусу закінчилася якомога раніше.
Що напророкували шамани Україні у 2022 році
Один з шаманів сказав у коментарі журналістів, що світова увага прикута до можливого нападу Росії на Україну. Однак, за його прогнозом, це не відбудеться.
Ми бачили вторгнення російського уряду в Україну, але це не відбудеться. Цього не буде,
– підкреслив шаман.
Він додав, що сторони, тобто Росія та Україна, укладуть якийсь договір на хороших умовах.