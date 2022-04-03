Фотографировался с флагом "ДНР": одним из тех, кто сдал Изюм, был депутат ОПЗЖ Фомичевский

Российские оккупанты начали заходить в Изюм 26 марта. Сделали они это не без помощи депутата горсовета от ОПЗЖ Анатолия Фомичевского.

Об этом в интервью рассказал заместитель изюмского городского главы Владимир Мацокин.

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Именно Фомичевский, известный своими откровенными антиукраинскими взглядами, провел захватчиков малоизвестным и незащищенным путём в город. На вопрос, ожидали ли в Изюмском горсовете измены с его стороны, Мацокин ответил утвердительно.

Стопроцентно. Поскольку это человек с откровенными антиукраинскими взглядами. О деятельности таких людей мы все время говорили, все эти последние годы, в том числе и с правоохранительными органами,

– подчеркнул Мацокин.

Он добавил, что Фомичевский еще в 2014 году фотографировался с флагом псевдореспублики "ДНР". Он не отрицал и не скрывал своего отношения к стране-агрессору.

Фомичевский (слева) фотографировался с флагом псевдореспублики / Фото "Варта"

"Фомичевский проводил провокационные, политизированные мероприятия на 9 мая. И подобных действий было много. Городские власти, правоохранители не смогли остановить его, дать надлежащую правовую оценку. И это на моей совести, мне нужно с этим жить", – отметил заместитель изюмского городского главы.

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